ಪಾವಗಡ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು 9 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 18 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಾಷಾ, ಎನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ನಾಗವೇಣಿ, ಸುಧಾಮಣಿ, ಸರೋಜಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಂತರಾಯ ಹಾಗೂ ಕೆ. ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ಸಮಾನ ಮತಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-17-832103483