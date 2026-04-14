ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೂರು ಕರಡಿ!

ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಸಮುದ್ರದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿವೆ.

ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8.30ಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಕರಡಿಗಳು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಡಕಾಡಿವೆ.ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗಳು ಕರಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಕರಡಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ, ತೋಟ, ತೋಟದ ಮನೆಗಳತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ