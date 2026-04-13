ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪಾವಗಡ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 18 ಮಂದಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 3 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 6 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, 6 ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 12 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ, ಸುಧಾಮಣಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನಾಗವೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಒಬ್ಬಳಪ್ಪ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಚನ್ನಕೇಶವನಾಯ್ಕ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಸೋಮಣ್ಣ ಶಂಕರ್, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಾಷಾ, ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಆರ್ಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರಪ್ಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>