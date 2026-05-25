ಪುಲುಮಘಟ್ಟ: ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ

ಮಧುಗಿರಿ: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸದೃಢರಾಗಿರಲು ಅರೋಗ್ಯ ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪುಲುಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರೋಗ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಡಿ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಏಕಶಿಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹನಾ ನಾಗೇಶ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪಾರ್ವತಿ ಶರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ತಗ್ಗಿನಮನೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ್ ನಾಯ್ಕ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಎಂ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಲಾಲಾಪೇಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ, ಎಂ.ವಿ. ಮೂಡ್ಲಿಗಿರೀಶ್, ಸಣ್ಣರಾಮಣ್ಣ, ಹರ್ಷ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಕೆ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಅದ್ವೈತ ಶಾಲೆಯ ಮಂಜುಳಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>