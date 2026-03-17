<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಮೋಸ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ಸಮೋಸ ₹10ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ₹15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮೋಸ ಬೆಲೆ ₹15ರಿಂದ ₹20ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ₹20ರಿಂದ ₹25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೂಲಕ ಸಮೋಸ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಸ್ಸಿ, ಪಾನೀಯ ಬೆಲೆಯೂ ₹10, ₹15 ಇದೆ.</p>.<p>‘ರಂಜಾನ್ ಶುರುವಾದ ನಂತರ 15 ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕ ಸುಹೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜಾನ್ ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ದಾನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿವಾಸಿ ರಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಉಪವಾಸ: ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನೆರೆವೇರುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ, ಗುಂಚಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಮಸೀದಿ, ವಿನೋಬ ನಗರ, ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಕಾಲೊನಿ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ, ಶಾಂತಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ 5 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ 10.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖರ್ಜೂರ, ಹಣ್ಣು– ಹಂಪಲು ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು</strong></p><p>ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>20ರಂದು ಹಬ್ಬ</strong></p><p>ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20 ಅಥವಾ 21ರಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ 20ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ 21ಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260317-17-1600842682</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>