ಶಿರಾ: ಯುಗಾದಿ, ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ತೊಡಕು

<p><strong>ಶಿರಾ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ- ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಖಾಲಿ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬರದ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, 525 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದರೂ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗುಡಾಯಿಸಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ? ಮನೆಗೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡದೆ ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>