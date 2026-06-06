ಕಬ್ಬಿಣ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಬಂಧನ

<p>ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ‘ಸನ್ವಿಕ್’ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಿನ್ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮಹಮದ್ ಅಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಕ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ‘ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್’ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿದ್ದ 20 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ‘ಸನ್ವಿಕ್’ ಕಂಪನಿಯ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಸನ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಡೂರು ಲಿಂಗಾಪುರ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಲಾರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮಹಮದ್ ಅಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶೇಕ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-17-2130101827</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>