ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲ!

ಶಿರಾ: 'ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದೆ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಜತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಡಿಮಡು ರಂಗಶ್ವಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 12 ಎಚ್.ಪಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ವಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರು ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 134 ರೈತರು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆಆರ್ಇಡಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ₹1.77 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ರೈತರ ನೋವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಹಮತ್ ವುಲ್ಲಾಖಾನ್, ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಡಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-17-476370251</p>