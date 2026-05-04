ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಶಿರಾ: ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಎಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರು: ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 9 ಮಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಜ, ಅನನ್ಯ ಸ್ನೇಹ, ಶರಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ, ಆಶಾ ತಿಪ್ಪೇಶ್, ರಮ್ಯ, ಉಮಾ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತಲಾ ₹3 ಸಾವಿರ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರಾವಂತಿ ಅವರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹2 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವು ಸ್ನೇಹಪ್ರಿಯ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಧು, ಸತ್ಯಭಾಮ, ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಪಟೇಲ್, ರಮೇಶ್, ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನೇರಲಗುಡ್ಡ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮದ್ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದ, ರಾಜು, ಡಿ.ಎಚ್.ಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>