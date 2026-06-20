ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಆಶ್ರಯ ಮನೆ'ಯಿಂದ 64 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

<p>ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಭೇದಸ್ಥ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ’ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ 64 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಾ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಗತಿಕರು, ವೃದ್ಧರು, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧನಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗೀತಮ್ಮ ಎಂಬವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಬಸ್, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿಯಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು, ವೃದ್ಧರು, ಅನಾಥರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಊರಿನವರು ಯಾರೂ ಇತ್ತ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ದೂರಿನಂತೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ 64 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು, ಸ್ನಾನ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಚರ್ಮರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಚೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಗೋಳಾಡಿದರು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದೇ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕೂಡಿಹಾಕಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-103257246</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>