ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಶಿರಾ): ಬಯಲುಸೀಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ, ಅಪ್ಪರಭದ್ರ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗುರುಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ದಿನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳ 47ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಶಿರಾ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದ ಕಾರಣ ಶಿರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕೆದಾಟು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ 64 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>371ಜೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 371ಜೆ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ 371ಜೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀಗಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಆರ್.ಉಗ್ರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿರಾ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಶ್ರೀಗಳ ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ದಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ಸಮಾಜ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಂ ಗೌಡ, ಡಾ.ಸಿ.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಎಸ್.ಆರ್.ಗೌಡ, ಕೊಂಡವಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮುಡಿಮಡು ರಂಗಶ್ವಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಚೇತನಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಡಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುನೀತ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>