ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

982 ಮತದಾರರು ಇದ್ದು, 951 ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಶೇ 96.84 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಬಾಲಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 13 ಪುರುಷರು, 7 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 14 ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿ.ಆರ್. ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜಯಚಂದ್ರ ಎನ್. ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಸೆಳೆಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು ನೀಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-17-1314471566