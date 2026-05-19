ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
ಸರ್ಕಾರದ ‘ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ’ ಇಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೋಮವಾರ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.  ಇ-ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ 1.06 ಲಕ್ಷ ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ 24256 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ 20666 ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ 1570 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1.52 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆದೇಶಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 600 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ನೇಮಕ ಆದೇಶಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
