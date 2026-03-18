ಹುಣಸೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

ಶಿರಾ: ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಗಿಡಗಳಿವೆ.

ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಈಗ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ಯಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹14 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಈಗ ₹8ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಟು ಹಣ್ಣು ಈಗ ₹2ರಿಂದ 3ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಣಸೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಡಿಯಲು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ವು ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹುಣಸೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.