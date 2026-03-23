ಹುಣಸೆ: ₹44 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹44 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಜಯಣ್ಣ 55 ಕೆ.ಜಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹44 ಸಾವಿರದಂತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಮರದ ಹಣ್ಣು ₹47 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಳಿಯೆಂದು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಸಿಎಆರ್) ಗುರುತಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹34 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹11,500ರಿಂದ ₹34 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ₹44 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರ 20 ಲಾರಿ ಲೋಡ್ (ಸುಮಾರು ₹300 ಟನ್) ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಆವಕವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>'ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವರ್ತಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹26 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹35 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹13 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p>