ಇ– ಸ್ವತ್ತು ಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

<p>ತಿಪಟೂರು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಇ– ಸ್ವತ್ತು (ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ/ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ) ಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇ– ಸ್ವತ್ತು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ಆಸ್ತಿಯ ಗಡಿ, ಅಳತೆ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ದಾಖಲೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿ, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇ– ಸ್ವತ್ತು, ಇ-ಖಾತಾ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ, ಇ- ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ 2.0 ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಷ್ಟ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆ, ಭೂಮಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಕಾಲ ಸೇವೆಯಡಿ ಸ್ವತ್ತು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಡ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವತ್ತು ಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ತಡೆ, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-17-996851615</p>