'ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೌಶಲವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ' - ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್‌. ಶ್ರೀಧರ್

<p>ತಿಪಟೂರು: ‘ಜನರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ, ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೌಶಲವೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಪತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ2023-2025ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುವುದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಿ.ಕೆ.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಟರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಉಮೇಶ್, ಜಿ.ಪಿ. ದೀಪಕ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಎಚ್.ಜಿ., ಟಿ.ಯು.ಜಗದೀಶಮೂರ್ತಿ, ಜಿ.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಎಂ.ಆರ್. ಸಂಗಮೇಶ್, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ದೀಪ್ತಿ ಅಮಿತ್, ಐಐಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮಿಟ್ಟಾಶೇಖರ ಗೌಡ, ಹಂಸಲೇಖಾ ಎಸ್., ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ. ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಸುಜಾತಾ ಎನ್. ಶೀರಿ, ನವೀನ್ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಸ್., ರಚನಾ ಎಸ್., ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್., ಕೃತಿಕಾ ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-17-1050977163</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>