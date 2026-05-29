ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಲಹೆ

ತಿಪಟೂರು: ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತ ಬಕ್ರೀದ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ನೊಣವಿನಕೆರೆ, ಗುರಗದಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ದಾಸಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಬರ್ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಚಿರಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಧರೂದ್ ಪಠಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಾಜ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ ಮುತ್ತವಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಫೈಗಂಬರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ ಅವರು ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಶಾಂತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಮುತ್ತವಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗೀರ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮುತ್ತವಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿ ಮುತ್ತವಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಉಲ್ಲಾಷರೀಫ್, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-17-877835442