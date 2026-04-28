ಅದ್ದೂರಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಗುರುಕುಲಾನಂದಾಶ್ರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಾಳಿ ಕುಣಿತ, ಜೋಡಿ ಬಸವ ಜತೆ ನಗಾರಿ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ವೀರಗಾಸೆ ತಂಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸಳ್ಳಿಪುರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಗರದ ಕೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರದ ಗುರುಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಕುಲಾನಂದಾಶ್ರಮದ ಇಮ್ಮಡಿ ಕರಿಬಸವ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಅಭಿನವಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಷಡಕ್ಷರಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ರೇಣುಕಾ ರಾಧ್ಯ, ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್, ಡಾ. ವಿವೇಚನ್, ಲೋಕೇಶ್ವರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಬಿ.ಶಶಿಧರ್, ನ್ಯಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ನವಿಲೆಪರಮೇಶ್, ಮಡೆನೂರು ಕಾಂತರಾಜು, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ನಿಜಗುಣ, ರಾಮ್ಮೋಹನ್, ಶಶಿಕಿರಣ್, ಲೋಹಿತ್ ಬನ್ನಿಹಳ್ಳಿ, ಸುದ ರ್ಶನ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಅಶೋಕ್, ಹೇಮಂತ್, ಉಮೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>