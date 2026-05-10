ಸೊಗಡು ಜನಪದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

<p>ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೊಗಡು ಜನಪದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಘಟಕದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ನಿಯಮ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮಗ್ಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗಂಧದ ಗುರು, ಚಿದಾನಂದ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನವೀನ್, ಭರತ್, ಗಂಗಾಧರ್, ಅನಂತ, ಕುಶಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-17-888091805</p>