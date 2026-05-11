ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ದರ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ತೋಟಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಂಗು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಈ ಬೆಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎಳನೀರು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಚಿಪ್ಪು, ಸೌದೆ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.</p>.<p>ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚತೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಹುಳು, ರಸಸೋರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50-60 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ಸಸಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಸಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ರೈತರು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದೂ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮ ತೋಟದ ಬಲಿಷ್ಠ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 12ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಸಸಿ ಅಥವಾ ಬುರಡೆ ಸಸಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೆಪ್ಪೆ ಸಸಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>