ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಳಸಿ ಹೊನ್ನಾರು ಹೂಡಿದ ರೈತರು

<p><strong>ತಿಪಟೂರು:</strong> ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಹೊನ್ನಾರು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ನೇಗಿಲು, ನೊಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಹೊನ್ನಾರು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ರೈತರನ್ನು ಯಂತ್ರಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಈಗ ಹೊಲದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260321-17-1329923258</p>