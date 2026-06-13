ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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ತಿಪಟೂರು ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಪರಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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