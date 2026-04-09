ತಿಪಟೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಪಿಆರ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಹೃದಯ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಸ್ಪಂದನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜೀವಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚೇತನರಾಗಿರುವುದು, ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಎದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. 30 ಒತ್ತುವಿಕೆಗಳ ನಂತರ 2 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ನೇರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕಿ ರೇಖಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>