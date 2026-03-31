ಕರಿಯಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಎಚ್.ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ. 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>1 ರಂದು ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಂತರ ಮದ್ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>2ರಂದು ಕಂಕಣಧಾರಣೆ. 3ರಂದು ಆರತಿಬಾನ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ. 4ರಂದು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರಮ್ಮ ಕುಣಿತ.ಚಿಟ್ಟಿಮೇಳ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>5ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ, ಕೆರಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಗುರು ಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಮನ, ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭoಡಾರ ಸೇವೆ, ಅನ್ನಸಂರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ. ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>