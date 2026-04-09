ಕರಿಯಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಎಚ್.ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಅಮ್ಮನವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ, ಸಂಜೆ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮಣೇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ರಥವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವು, ಹಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವದ ತೇರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆದರು.

ಮದವಣಗಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮದ್ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-17-305110219