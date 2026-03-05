ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru

ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ  

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಸುರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಸಂಸದ ನಗರಸಭೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮುರಳೀಧರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ಹಲವು ಬಾರಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನೋಡಿಯೇ ಬರಬೇಕು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಸ್ ಚಾಲಕ
ಫುತ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಫುತ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ತಿಪಟೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ
ತಿಪಟೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ
tumakurTipturBus Station

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT