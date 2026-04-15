ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ವಿವೇಜನ್, ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್, ಕ್ಲಬ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಈಶ್ವರನ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಶಶಿಧರ್ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಲತಾ, ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್, ಎರಡನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಎಲ್, ನಾಗರ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ರಂಗಪ್ಪ, ಕ್ಲಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನವಿಲೇ ಪರಮೇಶ್, ಯಮುನಾ ಧರಣೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಗಣೇಶ್ ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಂತರಾಜು ಎಂ.ಎಸ್ ದಶರಥ್, ನರೇಂದ್ರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ್, ತೊಂಟಾರಾಧ್ಯ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್.ಚಿದಾನಂದ, ವೇದಾವತಿ, ಡಾ. ವರ್ಷರವಿ, ಸತ್ಯಗೌಡ, ಗಂಗನಘಟ್ಟ, ಬಿಟಿ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-17-1409909913