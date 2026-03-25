ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ: ಜನರ ಪರದಾಟ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ರ್ದುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಹಿಂಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>'ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಶೌಚಾಲಯ ತೆರೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ್ ಮೋರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.</p>.<p>'ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಲಭ್ಯವಲ್ಲ. ಅವು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಂದನ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-18-1855339815</p>