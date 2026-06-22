ತಿಪಟೂರು ಸಾಸಲು ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ ಜೂನ್ 27ರಿಂದ ಜುಲೈ 2ರವರೆಗೆ

<p>ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ, ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಜೂನ್ 27ರಿಂದ ಜುಲೈ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂಡಿಸ್ಕೆರೆ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೆರೆ ದೇವಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವೀರಗಾರಿಕೆ ಸೇವೆ, ಗಂಡುಗತ್ತರಿ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕರಥೋತ್ಸವ, ಮದ್ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗವಿರಂಗಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹರೀಶ್, ಗಿರೀಶ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-17-66146910</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>