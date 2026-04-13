ಹುಣಸೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಹಲವು ತಂಡ

ತೋವಿನಕೆರೆ: ತೋವಿನಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೀಳಲು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಣಸೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ, ನಾರು, ಪುಡಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್' ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೊಂದು ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಕೆವಿಕೆಯ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಹುಣಸೆ ಬೀಜದಿಂದ ದೇಸಿ ತಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು ಸಲ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ತೋವಿನಕೆರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆರೆ ವೇದಾಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>