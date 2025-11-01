ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು

5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ; ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ
ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಭೀಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ
tumakur

