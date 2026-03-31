ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಿತು.

ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಿದಿರಾಂಬಿಕ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಂಬಿಕಾವಿಜಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನವಧೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗವತರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಎ, ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜು, ಮುಖವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.ಎ, ಪರಮೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶ್ವಂತ್ ಎಂ.ಆರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರು.

ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು ಟಿ.ಎಚ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ