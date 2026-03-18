ಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ: ತುಮಕೂರಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯೂ ಬಂದ್‌

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೆಫೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಫೆ ನಡೆಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಫೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿಬ್ಬೂರಿನ ವಿನಾಯಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಫೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಘವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಮೇ 17ರಂದು ಕೆಫೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಚಹಾ, ಬೋಂಡ, ಬಜ್ಜಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದಿನಕ್ಕೆ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3 ಸಾವಿರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಫೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕೆಫೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿನಾಯಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ–ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.