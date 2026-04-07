ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಿಂದ ₹1.82 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ

ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ, ಶುಲ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.82 ಕೋಟಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2023–24ರಿಂದ 2025–26ರ ವರೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ₹96.45 ಲಕ್ಷ, ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹85.58 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹1.82 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹3ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ₹46 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹26 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

2024–25ರಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹23.39 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹34.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹10, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರುಅಮಾನಿಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಾನಿಕೆರೆ 500 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೋಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೂಡಾ ₹50 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ರೈಡ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-17-1764858143