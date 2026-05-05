ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕೊತ್ಸವ

ಶಿರಾ: 'ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಭರತ ಖಂಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಟಿಕಪುರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಡಿಮಡು ರಂಗಶ್ವಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂಜಾವಧೂತ ಶ್ರೀ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ಶಿರಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಶ್ರೀಗಳ ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ದಿನವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಶಶಿಧರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಟರಾಜು, ಪರಮೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕ್ಯಾದಿಗುಂಟೆ ಮುದ್ದರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>