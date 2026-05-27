ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡ ಪಶು ಇಲಾಖೆ

ತುಮಕೂರು: ಕೃಷಿ ಜತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಪಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯು ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ, ಯಳನಡು, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ನಾಮಂಗಲ, ನಿಡಸಾಲೆ, ಇಪ್ಪಾಡಿ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ– ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರೇ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ವೈದ್ಯರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಚೇರಿ, ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ವೈದ್ಯರು ಬ್ಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 131 ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, 75 ಪ್ರಾಥಮಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 1 ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1 ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 263 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ 1,012 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 397 ಮಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 615 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇ 60.77 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಕೊರತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಡಿ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 21 ಮಂದಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, 173 ಡಿ–ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು, 4 ಕಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, 5 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

21ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,58,808 ದನ–ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ. 17,85,755 ಕುರಿ–ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 48,52,782 ಕೋಳಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುವುದು ಗಣತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಉಪ ಕಸುಬಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ ಇಲಾಖೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-17-474612589