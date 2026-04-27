ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ ವಂಚನೆ

ತುಮಕೂರು: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಚ್.ಸಿ.ನರಸೀದೇವರು ಎಂಬುವರಿಗೆ ₹8.77 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನರಸೀದೇವರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಏ. 4ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹8,77,149 ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಏ. 4ರಂದು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹441 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-17-1024639633