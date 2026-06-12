ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ತೆಂಗು ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 94 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ₹7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (ಕೆವಿಕೆ) 5,41,984 ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022–23ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,85,030 ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 94,033 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.05 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ 12 ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ₹25, ಕೆವಿಕೆಯಿಂದ ₹60 ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ₹40 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ₹60ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿ, ರೈತರ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು– ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 24 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-17-711073177</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>