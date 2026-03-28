ತುಮಕೂರು– ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆಮು ರೈಲು

ತುಮಕೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು– ತುಮಕೂರು– ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮೆಮು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೂತನ ಮೆಮು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಮೂಲಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ನೂತನ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೂತನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲು ವಿವರ: ಮೆಮು ರೈಲು (66505) ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.58ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ (66506) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 4.38ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು, ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕ ತಲುಪಲಿದೆ.