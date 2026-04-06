ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾದಾರ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬುಜಗಜೀವನ್ರಾಂ ಇಬ್ಬರೂ ದೇಶದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಕೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಭಾರತವನ್ನು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಆ್ಯಕ್ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸ್ವತಃ ಗಣಿಯ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಜಾಂಬವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಾಳು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್, ಯಗಚೀಕಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿಳಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಸವರಾಜು, ರಾಜಶೇಖರ್, ತಿಪಟೂರು ಕೃಷ್ಣ, ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಬಾಗುವಾಳ ಲಿಂಗರಾಜು, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಗದಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>