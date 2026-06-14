ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ವಿಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೈವಾಡ: ದಿನೇಶ್‌ ಅಮಿನ್‌ ಮಟ್ಟು

<p>ತುಮಕೂರು: ‘ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಿನ ವಿಘಟನೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಗೆಗಿನ ವಿವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ; ಅಹಿಂದ ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ವಿರೋಧದ ಧ್ವನಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲೂ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಸಹವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ.ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನ ಅಳಿಸಲು, ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾದಲಿತ ಎಂದು ಇಬ್ಭಾಗಿಸಿ, ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಮೇಲ್ಮಜಲು ತಲುಪಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಚಲನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲಿನವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನವರು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಲನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ ನರಸೀಯಪ್ಪ, ಡಾ.ವೈ.ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಡಾ. ಎಚ್.ನಾಗರಾಜು, ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-1797688231</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>