ಬಾಣಸಂದ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

<p>ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಟ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದುಂಡದ ದೊರೈರಾಜು ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಬಿ.ಎಲ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಟ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಟ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ 2,809 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ₹4.15 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೆಸಿಸಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹2.39 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ₹2.29 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿರುವ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೊರೆರಾಜು, ಎ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪಾಜಿ, ಎಚ್.ಪಾಂಡುರಂಗೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಆನಂದ ಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ನಿಜಗುಣ, ನಾಗರಾಜು, ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಭರತ್, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗದೀಶ್, ಗೊಟ್ಟೀಕೆರೆ ಕಾಂತರಾಜು, ಅರೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-17-1733951366</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>