ಬೆದರು ಬೊಂಬೆಯಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆದರು ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 4 ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರ 50 ಕಿಲೊ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ₹28 ಲಕ್ಷ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ₹7 ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಇವಿ ಮಿತ್ರ’ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರಪೇಟೆ ಬಳಿ ಯಂತ್ರದ ಪರಿಕರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಕ್, ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕೇಂದ್ರಗಳ ತನಕ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ. ಇರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-17-682486388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>