ತುಮಕೂರು: ಎರಡು ದಿನ ‘ಭೀಮೋತ್ಸವ’

ತುಮಕೂರು: ಕಲ್ಪತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಭೀಮೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ನಗರದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ಹಾಗೂ 2ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇ 1ರಂದು ಸಂಜೆ ಗಾಯಕರಾದ ಕಂಬದರಂಗಯ್ಯ, ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು, ಸವಿತ, ಶಿವಾನಿ ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು ಗೀತಗಾಯನ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಮೇ 2ರಂದು ಗಾಯಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ಕೃಷ್ಣನ್, ಮಂಗ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಗೀತಗಾಯನ ವೈಭವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಗಣೇಶ್, ಹಿಶವರ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಅವರು 'ಕಲ್ಪತರು ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ' ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜರತ್ನ ಅಶೋಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಕರ್ನಾಟಕ ಭೀಮೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಬಿ.ಪ್ರದೀಪ್ಕುಮಾರ್, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಧನಿಯಾಕುಮಾರ್, ನೇತಾಜಿ ಶ್ರೀಧರ್, ನವಚೇತನ್, ಕೊಟ್ಟ ಶಂಕರ್, ಅರವಿಂದ್, ಡ್ಯಾಗೇರಹಳ್ಳಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಅಖಿಲೇಶ್, ಪಿ.ಎನ್.ರಾಮಯ್ಯ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಓಂಕಾರ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಂದನ್ ಪಟೇಲ್, ವಿಠಲ್, ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ