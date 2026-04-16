ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿತ

ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಜನರ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 80 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವು ಕಾಣದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯೂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ 80 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವುದು 50 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇರುವ ನೀರನ್ನೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಬರಿದಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಜನರು ಸಹ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೊರೂರು ಜಲಾಶದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೆ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬರಿದಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಗೊರೂರು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 90 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>