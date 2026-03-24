ಕೇಬಲ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚಳ: ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಕೇಬಲ್ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಾಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೇಬಲ್ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಇವು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ... ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪಟೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೂ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕೇಬಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಖದೀಮರು ಕೇಬಲ್ ಜತೆಗೆ ನೀರು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ರೈತರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

'ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ರೈತರು ಠಾಣೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹುಳಿಯಾರಿನ ರೈತ ಸೋಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ರಂಗನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಳಿಯಾರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ 'ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಂಗನಕೆರೆ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-17-1922077882