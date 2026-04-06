ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ರೈತರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಂಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಆರೋಪಿಸಿ ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮನೆ, ಕೊಪ್ಪಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಅನುಭವದ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸಹ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಯ್ಯ, ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿ.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು, ಸಿ.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಬೋರಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಸಿಂದೂ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗಿರಿಯಪಪ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ, ಮೇನಕ, ಸಿ.ಎಂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>