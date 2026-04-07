ದೇಗುಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲಿ

ತುಮಕೂರು: ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕೆ.ವೈ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.