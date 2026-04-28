3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 672 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಪೋಕ್ಸೊ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪಾಲನೆ–ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಿಂದ 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2025–26ರ ತನಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 672 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 644 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಜತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 28 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜತೆ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆದು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ, ಅನಾಥ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ’ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲೂಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರ ಜತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ, ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಮಿಶನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ’ ಯೋಜನೆಯ ‘ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಸದುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-17-1175687592</p>